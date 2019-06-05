9 июня в Альметьевске пройдет шоссейная велогонка

9 июня 2019 в велосипедной столице России состоятся соревнования по шоссейным велогонкам «Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019», где спортсмены смогут преодолеть дистанции в 5, 50 и 100 км по главным улицам города.

Участие в гонке примут не только жители Республики Татарстан, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира. На данный момент по официальным данным на гонку заявились участники из 3 стран и 13 регионов, среди которых преобладают Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Московская и Ульяновская области.

Примечательно, что на гонку активно регистрируются и представительницы женского пола. Согласно общей статистике по всем дистанциям процент женщин достигает 23, что достаточно высоко для соревнований подобного рода. Попробовать себя в велогонках смогут и юные спортсмены: специально для них организаторы готовят гонку в 800 метров на «беговелах». На финише дистанции каждого участника будет ждать медаль.

Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.