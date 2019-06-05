Две сборные Академии спорта по футболу претендуют на «золото» - Советский спорт
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05 июня 2019 10:37Татарстан

Две сборные Академии спорта по футболу претендуют на «золото»

С 5 по 8 июня в Крымске пройдёт финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 гг. и Всероссийских соревнований среди команд образовательных организаций высшего образования.

С 5 по 8 июня в Крымске пройдёт финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 гг. и Всероссийских соревнований среди команд образовательных организаций высшего образования.

На базе спортивного комплекса «Гигант» соберутся все 16 команд-участниц Премьер-группы юбилейного сезона: ЮФУ (Ростов-на-Дону), КубГУ (Краснодар), Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань), КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь), СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов), ЧГУ (Грозный), СГАФКСТ (Смоленск), ОрелГУ им. И.С. Тургенева, ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов), ДГТУ (Ростов-на-Дону), КБГУ (Нальчик), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), УрФУ им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), БФУ им. Иммануила Канта (Калининград), СКФУ (Ставрополь) и РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва). Предстоящий финальный турнир станет третьим в истории НСФЛ после Евпатории-2017 и Смоленска-2018.

Борьбу за победу в пятом сезоне НСФЛ ведут сборные ЮФУ и КубГУ. За три тура до конца ростовчане опережают краснодарцев на 2 очка, а личная встреча между командами завершилась вничью. Также математические шансы на золото не потеряла сборная ПГАФКСиТ, которая отстаёт от южан на 5 очков и является главным претендентом на медали. В погоне за бронзовыми наградами примут участие коллективы КФУ, СГУ и ЧГУ – отставание от текущей третьей позиции отыгрывается за один матч.

Расписание матчей сборной Академии спорта на финальном турнире Премьер-группы НСФЛ:

6 июня (четверг):

17:30 ПГАФКСиТ (Казань) - ЧГУ (Грозный)

7 июня (пятница):

17:30 КубГУ (Краснодар) - ПГАФКСиТ (Казань)

8 июня (суббота):

11:45 ПГАФКСиТ (Казань) - СПбГУПТД (Санкт-Петербург)

Прямые трансляции доступны по ссылке.

Так же с 4 по 8 июня параллельно с заключительным турниром НСФЛ пройдет финал Всероссийских соревнований среди команд образовательных организаций высшего образования.

Второй сборной Поволжской академии предстоит сыграть со сборной ТГУ (г. Томск), СГУПС (Путей сообщения г. Новосибирск), ВГТУ (г. Воронеж). НПИ (г. Новочеркасск) и Академией МЧС (г. Иваново).

Первый матч вторая сборная сыграет 6 июня в 10:00, против команды СГУПС (Путей сообщения г. Новосибирск),

Напомним, сборная Академии спорта вышла в финал, став победителем регионального чемпионата Студенческой футбольной лиги. Академики без единого поражения сыграли 12 матчей СФЛ РТ, набрав в актив максимально возможное количество очков.

Информация о результатах матчей будет публиковаться на странице команды.

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