Бутенко - чемпион Европы

В соревнованиях, которые с 30 мая по 3 июня принимал немецкий город Штольберг, приняли участие 270 спортсменов из 23 стран. Наш атлет, мастер спорта международного класса, добился успеха в классическом двоеборье (толчок плюс рывок), выступив в весовой категории до Таким образом наш действующий чемпион России, Европы и мира смог на соревнованиях в Штольберге подтвердить один из своих высоких титулов. Теперь ему предстоит выступление на чемпионате России, который с 12 по 17 июня состоится в Казани (Республика Татарстан). Евгений Бутенко – уроженец села Дорогино Черепановского района, воспитанник Молодежного центра развития физической культуры и спорта Черепановского района и Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Тренируется у своего отца Александра Бутенко и старшего брата Игоря. 17 мая Евгению исполнилось 24 года.
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