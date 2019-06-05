В Красноярске состоится юбилейная XXX Спартакиада края среди инвалидов

В этом году в соревнованиях по настольному теннису, бочча, волейболу сидя, дартсу, легкой атлетике, плаванию и армрестлингу примут участие более 250 спортсменов из Красноярска, Железногорска, Енисейска, Ачинска, Назарово, Минусинска, Шарыпово, Дивногорска, Пировского, Шушенского и Назаровского районов. По результатам спартакиады будет сформирована сборная команда Красноярского края для участия в III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, которая пройдет в Йошкар-Оле с 12 по 21 июля. Программа соревнований: 7 июня 10 – торжественное открытие спартакиады на лыжном стадионе МСК «Радуга» 11 –соревнования по настольному теннису, бочча, паэрлифтингу, дартс (МСК «Радуга») 8 июня 10 –соревнования по легкой атлетике (МСК «Радуга») 13 – соревнования по плаванию, армрестлингу, волеболу сидя (МСК «Радуга»).
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