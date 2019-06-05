В Красноярске состоится юбилейная XXX Спартакиада края среди инвалидов

Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этом Слепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

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