Петербуржцы отличились на всероссийских соревнованиях и чемпионате России по киокусин - Советский спорт
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05 июня 2019 10:45Санкт-Петербург и область

Петербуржцы отличились на всероссийских соревнованиях и чемпионате России по киокусин

В Москве завершились всероссийские соревнования в дисциплине «кумитэ» (бои) и чемпионат России в дисциплине «тамесивари» (тамесивари – разбивание досок) по киокусинкай.

Киокусинкай является контактным видом каратэ, который культивируется в России в качестве отдельного вида спорта.

В данных состязаниях, которые являлись отбором на чемпионат мира по киокусинкай под эгидой Международного Союза каратэ (KWU), участвовало более 200 атлетов из более, чем 30 регионов нашей страны.

В составе сборной команды Санкт-Петербурга титул чемпионки завоевала Анастасия Косьянова (весовая категория до 55 кг).

Серебряным призером стала Ксения Доронина (до 65 кг), а бронзовых наград удостоены сразу четыре петербуржца – Александр Дрозд (до 80 кг), Полина Попова (до 70 кг), Алексей Федосеев (до 85 кг) и Наталья Коновалова (до 55 кг).

В дисциплине «тамесивари» петербуржцы заняли весь пьедестал почета. Звание чемпиона России завоевал Максим Тупицын (22 доски в четырех позициях – с первой попытки). Вместе с ним на подиум поднялись Николай Смирнов и Роман Кузнецов.

Примечательно, что Максим Тупицын является ведущим специалистом Отдела по организации спортивной работы Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга. Каратэ-киокусинкай Максим занимается уже 18 лет. Победа на чемпионате России в Москве позволила ему выполнить норматив «Мастера спорта России».

На чемпионате России был отмечен петербургский спортсмен Алим Юнусов: за особые заслуги в развитии вида спорта в России Общероссийская спортивная федерация «Ассоциация киокусинкай России» признала нашего земляка «Лучшим бойцом 2014-2019 годов».

Петербуржец Абдурашид Хидиров признан лучшим судьей соревнований.

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