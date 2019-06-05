Петербуржцы отличились на всероссийских соревнованиях и чемпионате России по киокусин

Киокусинкай является контактным видом каратэ, который культивируется в России в качестве отдельного вида спорта.
В данных состязаниях, которые являлись отбором на чемпионат мира по киокусинкай под эгидой Международного Союза каратэ (KWU), участвовало более 200 атлетов из более, чем 30 регионов нашей страны.
В составе сборной команды Санкт-Петербурга титул чемпионки завоевала Анастасия Косьянова (весовая категория до 55 кг).
Серебряным призером стала Ксения Доронина (до 65 кг), а бронзовых наград удостоены сразу четыре петербуржца – Александр Дрозд (до 80 кг), Полина Попова (до 70 кг), Алексей Федосеев (до 85 кг) и Наталья Коновалова (до 55 кг).
В дисциплине «тамесивари» петербуржцы заняли весь пьедестал почета. Звание чемпиона России завоевал Максим Тупицын (22 доски в четырех позициях – с первой попытки). Вместе с ним на подиум поднялись Николай Смирнов и Роман Кузнецов.
Примечательно, что Максим Тупицын является ведущим специалистом Отдела по организации спортивной работы Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга. Каратэ-киокусинкай Максим занимается уже 18 лет. Победа на чемпионате России в Москве позволила ему выполнить норматив «Мастера спорта России».
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