В гонке Red Bull Air Race в Казани примут участие 14 пилотов класса Master

Казань будет проводить этап чемпионата в третий раз: в 2017-м столица Татарстана впервые в истории России приняла международные соревнования по авиагонкам, затем они прошли и в 2018 году. Событие имело огромный успех среди жителей и гостей города: за 2 года гонку Red Bull Air Race увидело более 200 тысяч зрителей.

Чемпионат мира Red Bull Air Race стартовал в 2003 году. С тех пор по всему миру прошло более 90 гонок. В ходе соревнований пилоты на своих легких, сверхманевренных самолетах проходят на время воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, развивая при этом скорость до 370 км/ч и испытывая перегрузки до 12G. Пилот, затративший на прохождение трассы наименьшее время и набравший наименьшее количество штрафных очков, получает призовые баллы по итогам этапа. Чемпионом мира Red Bull Air Race объявляется пилот, набравший наибольшее количество призовых баллов в чемпионате. В 2014 году программа соревнований пополнилась кубком «претендентов» Challenger Cup, участники которого оттачивают навыки, необходимые, чтобы перейти в высший дивизион – класс Master.

Этап в Казани будет вторым по счету в этом году.

Red Bull Air Race 2019

8–9 февраля: Абу-Даби, ОАЭ

15–16 июня: Казань, Россия

13–14 июля: Озеро Балатон, Венгрия

7–8 сентября: Тиба, Япония

На первом этапе сезона 2019, который состоялся 8-9 февраля в Абу-Даби, сильнейшим стал чемпион 2017 года Ёсихидэ Муроя (Япония), который на 0,003 сек. опередил действующего чемпиона мира Мартина Шонку (Чехия) и, выиграв гонку, возглавил турнирную таблицу. Третье место по итогам первого этапа занял американец Майкл Гулиан, который теперь уступает Шонке в общем зачете одно очко.

Турнирная таблица чемпионата мира после первого этапа: 1. Ёсихидэ Муроя (Япония) 28 очков, 2. Мартин Шонка (Чехия) 22 очка, 3. Майкл Гулиан (США) 21 очко, 4. Николя Иванофф (Франция) 18 очков, 5. Мэтт Холл (Австралия) 14 очков, 6. Хуан Веларде (Испания) 13 очков, 7. Мика Бражо (Франция) 12 очков, 8. Кирби Чемблисс (США) 11 очков, 9. Пит Маклауд (Канада) 5 очков, 10. Петр Копфштейн (Чехия) 4 очка, 11. Маттиас Дольдерер (Германия) 3 очка, 12. Франсуа ле Во (Франция) 2 очка, 13. Бен Мерфи (Великобритания) 1 очко, 14. Кристиан Болтон (Чили) 0 очков.