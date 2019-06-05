Школьники Уссурийска и села Астраханка стали победителями краевого этапа

Золотые награды выиграли класс-команды школы №25 Уссурийска и школы №3 села Астраханка Ханкайского района. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, в соревнованиях приняли участие более 100 школьников из восьми муниципалитетов. Ребята состязались в эстафетном беге, баскетболе, шахматах, мини-футболе, спортивном многоборье. Им также необходимо было показать свои знания и умения в теоретическом и творческом конкурсах. Личные достижения участников шли в общий зачет каждой команды. Победителей и призеров определяли среди городских и сельских класс-команд. Среди городских округов третье место заняла школа №251 Фокино, вторыми стали учащиеся школы №8 Арсеньева, первое место заняла класс-команда школы №25 Уссурийска. Среди сельских класс-команд бронзовыми призерами стали школьники села Сергеевка Партизанского района, «серебро» – у ребят школы №4 села Монастырище Черниговского района, золотые медали выиграла сборная школы №3 села Астраханка Ханкайского района. Кроме заслуженных медалей победителям из Уссурийска и села Астраханка достался главный приз – поездка во Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе, куда на финальный этап «Президентских состязаний» съедутся сильнейшие класс-команды со всей страны. «Президентские состязания» проводятся по Указу Президента РФ с 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях страны в четыре этапа: школьный (в общеобразовательных организациях), муниципальный, региональный и всероссийский. Также в четыре этапа проходят Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры». В этом году победителями краевого финала стали учащиеся школы №73 Владивостока. В сентябре они поедут на финальные соревнования во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Отметим, развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».