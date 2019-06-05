Прошли ХVI областные соревнования по легкой атлетике на призы Якова Розенфельда - Советский спорт
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05 июня 2019 14:23Новосибирская область

Прошли ХVI областные соревнования по легкой атлетике на призы Якова Розенфельда

Эти старты в честь выдающегося тренера и педагога традиционно проходят для школьников нашей области.

Самым младшим участникам стартов 12–13 лет, самым старшим 16–17. Первенство они юноши и девушки оспаривали в беге на 100, 400 и 1000 метров, мужской и женской эстафетах 400 м + 300 м + 200 м + 100 м, а также прыжках в длину. Соревнования 3 июня принимал стадион «Спартак». Со словами напутствия к спортсменам обратились перед стартом заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, президент областной федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов, директор гимназии № 10 города Новосибирска Сергей Бирюков и другие высоки гости. Народный учитель России, заслуженный тренер РСФСР Яков Розенфельд, который много трудовых лет отдал названной гимназии, а в минувшем январе отметил свое 92-летие, также лично поприветствовал ребят, пожелал им больших успехов в спорте и в жизни.

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