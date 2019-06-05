Ильназ Гиниятуллин – абсолютный чемпион первенства России среди лиц с ПОДА - Советский спорт
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05 июня 2019 14:56Татарстан

Ильназ Гиниятуллин – абсолютный чемпион первенства России среди лиц с ПОДА

Представитель Буинского района Ильназ Гиниятуллин поднялся на высшую ступень пьедестала во всех трех разрядах.

2-4 июня в Новочебоксарске прошло первенство России по бадминтону – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Представитель Буинского района Ильназ Гиниятуллин поднялся на высшую ступень пьедестала во всех трех разрядах.

В мужском парном разряде спортсмен выступил в паре с Даниилом Полторак (г. Архангельск), в смешанном парном разряде вместе с Элиной Грачевой (г. Санкт-Петербург).

Следующим стартом для спортсменов станет чемпионат России среди лиц с ПОДА, который пройдет с 6 по 11 июня в Новочебоксарске.

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