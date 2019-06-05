Представители Краснодарского края одержали победу на чемпионате России

Участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов. Кубань на соревнованиях представляли шесть «подводников».
По итогам соревнований в командном зачёте сборная Краснодарского края заняла первое место, опередив хозяев соревнований.
В личном зачёте на счету кубанцев 3 награды (2 «серебра» и «бронза»).
Чемпионат России по подводному плаванию (марафонские заплывы в ластах)
Дистанция 6 км
3 место – Екатерина Заноскина
Дистанция 6 км
2 место – Семён пичкунов
Эстафета 4х2 км
2 место – Екатерина Заноскина/Александра Мальцева/Александр Гаврилов/Семён Пичкунов
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