Велоэкстремалы Сибири промчатся по омской трассе

С 7 по 9 июня на велодроме «Октябрьский» (ул. Масленникова, 142) состоятся соревнования чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по велоспорту-ВМХ. По предварительным данным, на старт выйдут более 150-ти человек из Иркутской, Новосибирской, Свердловской и Омской областей.
Торжественное открытие – 8 июня в 12:00. Начало соревнований 7 июня – в 16:30, 8 и 9 июня – в 11:00.
Соревнования пройдут в двух дисциплинах – классической гонке и эстафете. В гонке «Классик» спортсменам предстоит проехать по три квалификационных заезда и продержаться в четверке лучших для дальнейшего прохождения в финал.
Эстафетная гонка состоит из 4-х этапов. Она начнется с квалификационных заездов на время. Команды, показавшие 1-4 время, выходят в финал.
– Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа – это отличная возможность проверить свои силы молодым, талантливым гонщикам, – уверен тренер сборной России по велоспорту-ВМХ Владимир Бурлевич. – Эта дисциплина сегодня хорошо развивается. У нас подрастает целая плеяда юных райдеров 2011-2013 годов рождения, которые уже зарекомендовали себя, участвуя во всероссийских соревнованиях. На них основная надежда, и от них мы ожидаем серьезной борьбы в финале. Победители чемпионата поедут представлять наш округ на Спартакиаде учащихся России.
Честь Омской области на сибирском старте будут защищать Егор Герасименко, Никита Рожко, Давид Хамитов, Данил Евдокимов, Егор Костюков и другие спортсмены.
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