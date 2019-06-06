Сахалинец Борис Со получил памятный знак за заслуги в развитии спорта киокусинкай - Советский спорт
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06 июня 2019 10:15Сахалинская область

Сахалинец Борис Со получил памятный знак за заслуги в развитии спорта киокусинкай

Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин прошли в Москве. Они совпали 15-летием со дня основания Ассоциации киокусинкай России.

В честь праздника состоялось торжественное награждение последователей этого вида спорта.

Сахалинцу Борису Со вручили памятный знак «15 лет Ассоциации киокусинкай России» за верность киокусинкай (за весь период существования АКР)».

- Это первая такая награда от ассоциации, конечно приятно получать тако знак. Это значимая награда и ее вручают редко, - поделился Борис Со.

Борис Со ведет тренерскую деятельность с 1989 года. За долгие годы сумел воспитать множество Кандидатов в Мастера и спорта и обладателей черных поясов по Киокусинкай. Все свое свободное время посвящает воспитанию подрастающего поколения и работе в федерации.

Борис Николаевич имеет черный пояс 4 дан по Киокусинкай каратэ. Является председателем Сахалинской федерации Киокусинкай.

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