Сахалинец Борис Со получил памятный знак за заслуги в развитии спорта киокусинкай

В честь праздника состоялось торжественное награждение последователей этого вида спорта.

Сахалинцу Борису Со вручили памятный знак «15 лет Ассоциации киокусинкай России» за верность киокусинкай (за весь период существования АКР)».

- Это первая такая награда от ассоциации, конечно приятно получать тако знак. Это значимая награда и ее вручают редко, - поделился Борис Со.

Борис Со ведет тренерскую деятельность с 1989 года. За долгие годы сумел воспитать множество Кандидатов в Мастера и спорта и обладателей черных поясов по Киокусинкай. Все свое свободное время посвящает воспитанию подрастающего поколения и работе в федерации.

Борис Николаевич имеет черный пояс 4 дан по Киокусинкай каратэ. Является председателем Сахалинской федерации Киокусинкай.