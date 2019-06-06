Сахалинцы стали третьими на соревнованиях в Китае - Советский спорт
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06 июня 2019 10:16Сахалинская область

Сахалинцы стали третьими на соревнованиях в Китае

Второй этап серии соревнований Grand Slam состоялся в городе Тайпей (Тайвань КНР).

Это самые престижные и значимые старты в танцевальном спорте, в которых принимают участие сильнейшие пары со всего мира.

В этот раз звание лучших оспаривали 67 танцевальных дуэта из 22 стран. Среди них были сахалинцы Евгений Мошенин и Дана Спицына. Островные танцоры уже имеют звания мастеров спорта международного класса, чемпионов России 2019 года, а также они входят в сборную нашей страны.

- Евгений и Дана танцевали ярко, музыкально, как всегда, показывая технически очень сложную танцевальную программу и заняли 3 место, пропустив вперед пары из Литвы и Италии, своих традиционных соперников, - поделился тренер пары Дмитрий Предко.

Сегодня спортсмены упорно тренируются и надеются изменить распределение мест на пьедестале уже на Чемпионате Мира в ноябре 2019 года.

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