Сахалинцы стали третьими на соревнованиях в Китае

Это самые престижные и значимые старты в танцевальном спорте, в которых принимают участие сильнейшие пары со всего мира.
В этот раз звание лучших оспаривали 67 танцевальных дуэта из 22 стран. Среди них были сахалинцы Евгений Мошенин и Дана Спицына. Островные танцоры уже имеют звания мастеров спорта международного класса, чемпионов России 2019 года, а также они входят в сборную нашей страны.
- Евгений и Дана танцевали ярко, музыкально, как всегда, показывая технически очень сложную танцевальную программу и заняли 3 место, пропустив вперед пары из Литвы и Италии, своих традиционных соперников, - поделился тренер пары Дмитрий Предко.
Сегодня спортсмены упорно тренируются и надеются изменить распределение мест на пьедестале уже на Чемпионате Мира в ноябре 2019 года.
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