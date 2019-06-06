Дмитрий Казыгашев и Андрей Яцковский – призеры чемпионата мира - Советский спорт
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06 июня 2019 10:40Красноярский край

Дмитрий Казыгашев и Андрей Яцковский – призеры чемпионата мира

В Санкт-Петербурге на базе многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «М-1 Арена» прошел чемпионат мира по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 37 стран, которые разыграли 31 комплект наград. Состязания включали в себя поединки в 19 весовых категориях – 10 мужских и 9 женских.

В весовой категории до 60 кг серебряным призером чемпионата мира стал спортсмен Красноярского края Дмитрий Казыгашев. Одержав победу в трех поединках, в финале при счете 2:2 Дмитрий проиграл по активности в абсолютно равном бою Улану Мукашеву из Казахстана. Бронзу в этом весе завоевали Шахбоз Турсунов из Узбекистана и российский боец Артур Раджабов.

На соревнованиях в северной столице дебютировала новая дисциплина – самооборона. Это показательные выступления спортсменов, по итогам которых начисляются баллы за технику и быстроту проведения приемов. В этой дисциплине выступали не только действующие спортсмены, но и ветераны старше 55 лет. В возрастной категории 45-54 года президент федерации рукопашного боя Красноярского края Андрей Яцковский завоевал серебряную медаль. Выиграв два поединка, в финале он уступил сопернику в дополнительном приеме левой рукой.

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