Дмитрий Казыгашев и Андрей Яцковский – призеры чемпионата мира

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 37 стран, которые разыграли 31 комплект наград. Состязания включали в себя поединки в 19 весовых категориях – 10 мужских и 9 женских.
В весовой категории до 60 кг серебряным призером чемпионата мира стал спортсмен Красноярского края Дмитрий Казыгашев. Одержав победу в трех поединках, в финале при счете 2:2 Дмитрий проиграл по активности в абсолютно равном бою Улану Мукашеву из Казахстана. Бронзу в этом весе завоевали Шахбоз Турсунов из Узбекистана и российский боец Артур Раджабов.
На соревнованиях в северной столице дебютировала новая дисциплина – самооборона. Это показательные выступления спортсменов, по итогам которых начисляются баллы за технику и быстроту проведения приемов. В этой дисциплине выступали не только действующие спортсмены, но и ветераны старше 55 лет. В возрастной категории 45-54 года президент федерации рукопашного боя Красноярского края Андрей Яцковский завоевал серебряную медаль. Выиграв два поединка, в финале он уступил сопернику в дополнительном приеме левой рукой.
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезноПо сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге. Криштиану возвращается. Что нужно знать о матче Португалия - ШвейцарияВ среду вечером в первом полуфинале дебютного розыгрыша Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». «Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией. Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Черчесов показал команду группе ТутберидзеСборная России продолжает в Новогорске готовиться к двум отборочным матчам Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород). «Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, который в разные годы ассистировал в Казани Ринату Билялетдинову, Валерия Чалому и Хави Грасии, прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. «Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела. Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».