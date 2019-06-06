Челнинец организует одиночный легкоатлетический забег

Его цель – пробежать дистанцию и посетить четыре детских дома, доставив туда необходимую материальную помощь и организовав там встречи с воспитанниками. В планах – посещение детских домов в Бавлах, Белебее, Стерлитамаке. На протяжении всей дистанции сопровождать челнинца на велосипеде будет его друг.
Легкоатлет, который сам являлся сиротой, хочет привлечь внимание к проблеме сиротства, поддержав воспитанников морально, показав им, что успешная жизнь возможна, все зависит только от установок человека. Параллельно отметим, что сегодня в Набережных Челнах 60 квартир из 116 переданы в собственность лицам из числа детей-сирот, а остальные остаются по договорам социального найма. Проверкой межведомственной республиканской комиссией в составе представителей департамента Жилищного фонда при Президенте РТ, сотрудников отдела опеки и попечительства и Центра содействия семейному устройству выявлено, что порядка 30% лиц из числа детей-сирот ведут асоциальный образ жизни.
Поддержать спортсмена сегодня пришли его близкие и друзья, а также тренер Константин Пермитин. Проводил легкоатлета в дорогу и спонсор, который помог с оборудованием и экипировкой.
В прошлом году Фидан Мухаметов совершил забег на 210 км, который посвятил детям-сиротам в рамках акции «Я – не сирота». Он стартовал из Набережных Челнов, в первый день он добежал до Заинска и преодолел 63 км. Второй день был самым тяжелым – 110 км в пути, из Заинска до Бугульмы. В третий день челнинец пробежал 40 км, из Бугульмы до Бавлов.
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