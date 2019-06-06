В Альметьевске пройдет велопарад «Алга в лето»

Начнется велопарад на территории городского пляжа с регистрации участников в 10 часов по таким номинациям как: лучший фруктовый детский («Juice kids»), мужской, женский вело-образ («Sweet man»), самая фруктовая команда («Juice fruit»), семья («Fruit family»), лучший образ, приуроченный к Мировому чемпионату мира по профессиональному мастерству (Вело – WorldSkills). На старте состоится раздача подарков от генерального спонсора «Тинькофф Банк».

В 11 часов будет дан старт велопараду, который пройдет по маршруту: ул.Шевченко (городской пляж) – ул.Радищева – ул. Тимирязева – городской парк им.60-летия нефти Татарстана, до территории пешеходного светомузыкального фонтана, где и состоится финиш.

На территории светомузыкального фонтана с 10.30 начнется работа ди-джея, интерактивных площадок, Уличного театра «Легкие крылья».

Яркая концертная программа стартует в 12.00, и будет состоять из таких номеров, как: Экстремальное шоу джамперов «Flying people», выступление танцевальных коллективов, рэпера - студента АГНИ Ратмира Латыпова RAMZES, полуфиналиста телевизионного проекта «Ты супер» - Владимира Скрипаля. Будут представлены Битбокс от Ильнура Фазлыева, выступление кавер-группы Black Gack г.Казань.

По окончании концерта состоится награждение победителей конкурса «Алга в лето». В 12.00 будет дан старт велогонке «Тур де Татарстан», которая организована под эгидой республиканского проекта «ТИМЕРМАН» и проходит в нефтяной столице уже во второй раз. Спортсмены смогут преодолеть дистанции в 50 и 100 км по главным улицам города. Участие в гонке примут не только жители Республики Татарстан, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира.

На данный момент по официальным данным на гонку заявились участники из 3 стран и 13 регионов, среди которых преобладают Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Московская и Ульяновская области. Примечательно, что на гонку активно регистрируются и представительницы женского пола. Согласно общей статистике по всем дистанциям процент женщин достигает 23, что достаточно высоко для соревнований подобного рода. Попробовать себя в велогонках смогут и юные спортсмены в рамках заезда TIMERKIDS ровно в 10 часов: специально для них организаторы готовят гонку в 800 метров на «беговелах».

На финише дистанции каждого участника будет ждать медаль.