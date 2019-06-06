Юные мамадышцы победители соревнований по рукопашному бою - Советский спорт
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06 июня 2019 10:44Татарстан

Юные мамадышцы победители соревнований по рукопашному бою

Клуб отцов Мамадышского района и ветераны ВДВ провели настоящие мужские соревнования для подростков.

В селе Нижняя Ошма собрались сильнейшие спортсмены армейского рукопашного боя. Соревнования проводятся уже второй год, в этом году приняли участие 80 спортсменов.

В спортивном комплексе «Дружба» собрались спортсмены из 4-х районов республики: из Казани, Набережных Челнов, Высокогорского и Мамадышского районов.

По итогам соревновательного дня первое место завоевала команда Мамадышского района. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками.

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