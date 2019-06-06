Колобков подписал приказ о присвоении высшего спортивного звания пятерым кубанцам - Советский спорт
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06 июня 2019 18:52Краснодарский край

Колобков подписал приказ о присвоении высшего спортивного звания пятерым кубанцам

МС плюс МК.

Звания «Мастер класса международной категории» удостоены пловец Иван Зайцев, самбист Харун Тлишев, борец греко-римского стиля Алан Остаев, регбистка Анастасия Прокудина и представительница бодибилдинга Карина Щербак.

Высшего спортивного звания кубанцы удостоены за успешные выступления на всероссийских и международных турнирах. Так, Тлишев является обладателем «золота» мирового первенства, Остаев – чемпион первенства Европы, Прокудина в минувшем году стала чемпионкой континента, на счету Зайцева «серебро» и «бронза» национального первенства.

Что касается Карины Щербак, то месяц назад она завоевала «серебро» континентального чемпионата.

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