Колобков подписал приказ о присвоении высшего спортивного звания пятерым кубанцам

Звания «Мастер класса международной категории» удостоены пловец Иван Зайцев, самбист Харун Тлишев, борец греко-римского стиля Алан Остаев, регбистка Анастасия Прокудина и представительница бодибилдинга Карина Щербак.
Высшего спортивного звания кубанцы удостоены за успешные выступления на всероссийских и международных турнирах. Так, Тлишев является обладателем «золота» мирового первенства, Остаев – чемпион первенства Европы, Прокудина в минувшем году стала чемпионкой континента, на счету Зайцева «серебро» и «бронза» национального первенства.
Что касается Карины Щербак, то месяц назад она завоевала «серебро» континентального чемпионата.
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