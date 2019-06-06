В городе-курорте Свияжские холмы пройдет «Гонка Героев-2019»

8 июня в городе-курорте Свияжские холмы пройдет «Гонка Героев» – популярное спортивное мероприятие по бегу с препятствиями.
Гонка проводится с 2013 года при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Забеги проходят по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие в общей сложности 500 тысяч человек – атлетов и зрителей.
В Казани участников мероприятия ожидает 9-километровая трасса с захватывающими испытаниями, среди которых наклонная и вертикальная стены, заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», ползание под колючей проволокой и через проем из шин, тарзанка и «Эверест». Кроме того, организаторы привезут два новых препятствия, подробности о которых пока держатся в секрете.
Испытать свои силы смогут и юные герои. Детская трасса в 2019 году будет значительно изменена с учетом пожеланий, а также возрастных возможностей маленьких спортсменов.
Традиционно атлетов и зрителей ждут развлекательная программа, cross-fit зона, аквагрим, детская анимация и фуд-корт. Первый шаг к участию в «Гонке Героев» – регистрация на сайте heroleague.ru. Всю дополнительную информацию можно найти так же в социальных сетях проекта.
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