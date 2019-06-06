Казанский бибой Zip Rock выиграл чемпионат России по брейкингу

2 июня состоялся 1-на-1 баттл Red Bull BC One Cypher за право представлять Россию на мировом финале по брейкингу Red Bull BC One World Finals в Мумбаи в ноябре 2019 года.
Сильнейший бибоем по версии авторитетных судей - Wing (Red Bull BC One All Star, Южная Корея), Kinder (East Side Bboys, Украина) и Victor (Red Bull BC One All Star, США) стал представитель казанской команды Action Man – бибой Zip Rock.
Назип Миникаев (aka Zip Rock) 8 лет подряд принимал участие в российском сайфере, и сейчас он в зените своего профессионального мастерства.
«Я не готовился, - комментирует Назип свою победу, - я был готов!»
Полностью трансляцию Red Bull BC One Cypher можно пересмотреть по ссылке.
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