Казанский бибой Zip Rock выиграл чемпионат России по брейкингу

2 июня состоялся 1-на-1 баттл Red Bull BC One Cypher за право представлять Россию на мировом финале по брейкингу Red Bull BC One World Finals в Мумбаи в ноябре 2019 года.

Сильнейший бибоем по версии авторитетных судей - Wing (Red Bull BC One All Star, Южная Корея), Kinder (East Side Bboys, Украина) и Victor (Red Bull BC One All Star, США) стал представитель казанской команды Action Man – бибой Zip Rock.

Назип Миникаев (aka Zip Rock) 8 лет подряд принимал участие в российском сайфере, и сейчас он в зените своего профессионального мастерства.

«Я не готовился, - комментирует Назип свою победу, - я был готов!»

Полностью трансляцию Red Bull BC One Cypher можно пересмотреть по ссылке.