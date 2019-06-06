Областную спартакиаду вузов выиграл СибГУФК - Советский спорт
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06 июня 2019 18:57Омская область

Областную спартакиаду вузов выиграл СибГУФК

Среди учебных заведений неспортивного профиля победа досталась представителям ОмГТУ.

Сегодня во дворце культуры Омского государственного аграрного университета имени Кирова состоялась торжественная церемония награждения лучших вузов региона по итогам спартакиады высших учебных заведений.

Престижное соревнование ежегодно привлекает внимание более 500 студентов, которые соревнуются в 19 видах спорта. Традиционно награждение проводят не только известные омские спортсмены и судьи, но и первые лица региона и вузов. Сегодня самых спортивных студентов поздравляли министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, вице-президент Российского студенческого спортивного союза Владимир Михалёв, заслуженный мастер спорта по борьбе Сергей Суворов, судья международной категории по самбо Александр Горбунов, проректор по социальной работе и молодежной политике ОмГАУ Жанна Шмидт, директор Центра лыжного спорта Александр Лукашевич, президент федерации спортивной аэробики Марина Трушкова, президент региональной федерации гиревого спорта Виктор Елисеев, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Виталий Михеев, профессор СибГУФКа Владимир Аикин,

– Рад, что мы можем в праздничной обстановке подвести итоги серьезной и кропотливой работы, – отметил Дмитрий Крикорьянц. – Сегодня мы узнаем призеров в командном зачете, но я хочу еще поблагодарить тех людей, кто делает результат в вузах, кто помогает в организации соревнований – тренеров, заведующих кафедрами физвоспитания, руководителей вузов, ректоров и проректоров. Уверен, что с таким потенциалом специалистов, которые связаны со спортом и работают в высших учебных заведениях, нам любые горы по плечу – мы совместно сможем добиться задач, обозначенных в «майских указах» Президента и увеличить долю занимающихся физкультурой и спортом до 55 %.

Дмитрий Оганесович наградил специалистов, которые приняли активное участие в организации и проведении мероприятий спартакиады. Благодарственные письма получили доцент кафедры физвоспитания ОмГУПСа Алексей Терещенко, старшие преподаватели ОмГУПСа Олеся Крыжовецкая и Анатолий Невенченко, преподаватели кафедры физвоспитания ОмГМУ Дмитрий Авдеев и Сергей Рычков, старший преподаватель кафедры физвоспитания ОмГТУ Людмила Дурова, преподаватель кафедры физвоспитания ОмГТУ Марина Горева, доцент кафедры физвоспитания ОмГУ Филипп Салугин, старший преподаватель кафедры физвоспитания ОмГУ Ксения Шарамчевская, преподаватель кафедры физвоспитания ОмГУ Алексей Япольский, заведующий кафедрой физвоспитания, доцент СибАДИ Никита Ревенко, старший преподаватель факультета информационной системы управления СиБАДИ Денис Иванов, заведующая кафедрой спортивных игр, доцент СибГУФКа Елена Ковыршина, доцент кафедры спортивных игр СибГУФКа Юрий Эртман, руководитель секции по женскому волейболу ОмГПУ Сергей Ольшевский, старший преподаватель кафедры физвоспитания ОмГАУ Наталья Акимочкина, ассистент кафедры физвоспитания ОмГАУ Елена Шумова, заведующий кафедрой физвоспитания ОмГАУ Сергей Беленов, инструктор-методист Дирекции спортмероприятий Андрей Овсянников и режиссер Дирекции спортмероприятий Андрей Олейник.

Главным событием вечера стало награждение лидеров спартакиады по всем 19 видам спорта. В тройку призеров в легкой атлетике в итоге вошли СибГУФК, ОмГТУ и СибАДИ, в легкоатлетическом кроссе – СибГУФК, ОмГТУ и СибАДИ, в лыжных гонках – СибГУФК, ОмГТУ и ОмГУПС, в полиатлоне – СибГУФК, ОмГТУ и ОмГАУ, в спортивной аэробике – СибГУФК, ОмГУПС и ОмГТУ, в настольном теннисе – ОмГТУ, СибАДИ и СибГУФК, в бадминтоне – СибГУФК, ОмГУПС и ОмГМУ, в гиревом спорте – СибГУФК, ОмГАУ и СибАДИ, в пауэрлифтинге – СибГУФК, СибАДИ и ОмГТУ, в греко-римской борьбе – СибГУФК, ОмГАУ и ОмГТУ, в самбо – СибГУФК, ОмГТУ и СибАДИ, в шахматах – ОмГУ, ОмГУПС и ОмГТУ, в плавании – СибГУФК, ОмГТУ и ОмГУПС, в чирспорте – СибГУФК, ОмГМУ и ОмГТУ, в мужском баскетболе – СибГУФК, СибАДИ и ОмГТУ, в женском баскетболе – СибГУФК, СибАДИ и ОмГТУ, в мужском волейболе – СибГУФК, ОмГТУ и ОмГУ, в женском волейболе – СибГУФК, ОмГТУ и ОмГПУ, в футболе – СибГУФК, ОмГУПС и ОмГТУ.

В комплексном зачете состоялось два награждения. Среди вузов неспортивного профиля лучшей стала сборная Омского государственного технического университета, второе место заняли студенты автодорожного университета, третье – университета путей сообщения. Среди всех вузов безоговорочную победу одержала команда СибГУФКа, вторым призером стала дружина ОмГТУ, замкнул тройку лидеров СибАДИ.

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