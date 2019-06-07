В Красноярске стартует сезон уличного баскетбола

Клуб уже 14 лет проводит турниры по уличному баскетболу в формате 3x3. В этом году открытие сезона приурочено ко Дню города. К участию традиционно приглашаются команды в двух возрастных категориях «Юноши» (до 18 лет) и «Взрослые». Женские команды приглашаются к участию в общих турнирах, однако на старте каждого матча баскетболистки будут иметь гандикап в 3 очка, а если в команде одна девушка или две, то соответственно 1 или 2 очка. По итогам сезона лучшие команды в каждой из возрастных категорий получат подарки от клуба и партнеров. Лучшая команда примет участие в соревнованиях по баскетболу 3х3 российского уровня. Регистрация на турнир начнется в 12.00. Для участия в турнире каждому из участников обязательно нужно заполнить специальную анкету.
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