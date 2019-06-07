На озере Тургояк пройдет Всероссийская детская парусная регата - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 июня 2019 12:19Челябинская область

На озере Тургояк пройдет Всероссийская детская парусная регата

9-14 июня на территории клуба-отеля «Золотой пляж» на озере Тургояк (Миасс) состоится ставшая уже традиционной Всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова» в классах «Оптимист» и «Кадет».

Детская парусная регата состоится в восьмой раз и традиционно примет более сотни юных спортсменов из различных регионов России. В этом году регата включена в единый календарь мероприятий Министерства спорта России. На открытии Регаты, 10 июня, будет присутствовать Федор Конюхов.

9 мая этого года Фёдор Конюхов успешно завершил первый этап исторического кругосветного перехода на вёсельной лодке «АКРОС» через Южный океан от берегов Новой Зеландии до пролива Дрейка (Чили) за 154 дня и стал первым человеком в истории, которому удалось совершить одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах. Начало следующего этапа запланировано на декабрь 2019 года, маршрут – от мыса Горн (Чили) до мыса Люин (Австралия).

На открытие детской парусной регаты – «Кубок путешественника Федора Конюхова», приглашаются представители СМИ.

Регламент мероприятия 10 июня:

08:40 – отъезд из Челябинска от здания Правительства области (ул. Цвиллинга, 27)

10:40 – прибытие на озеро Тургояк в клуб-отель «Золотой пляж»

11:00 – торжественное открытие Регаты

11:30 – пресс-конференция с Федором Конюховым

12:30 – обед

13:00 – отъезд в Челябинск.

Представителям СМИ, желающим осветить данное мероприятие, необходимо до 6 июня сообщить свои контакты организаторам: annakutsbah@gmail.com или по телефону +7 912 772 78 51 Анна Куцбах (пресс-секретарь клуба-отеля «Золотой пляж»).

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