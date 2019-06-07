На озере Тургояк пройдет Всероссийская детская парусная регата

Детская парусная регата состоится в восьмой раз и традиционно примет более сотни юных спортсменов из различных регионов России. В этом году регата включена в единый календарь мероприятий Министерства спорта России. На открытии Регаты, 10 июня, будет присутствовать Федор Конюхов.
9 мая этого года Фёдор Конюхов успешно завершил первый этап исторического кругосветного перехода на вёсельной лодке «АКРОС» через Южный океан от берегов Новой Зеландии до пролива Дрейка (Чили) за 154 дня и стал первым человеком в истории, которому удалось совершить одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах. Начало следующего этапа запланировано на декабрь 2019 года, маршрут – от мыса Горн (Чили) до мыса Люин (Австралия).
На открытие детской парусной регаты – «Кубок путешественника Федора Конюхова», приглашаются представители СМИ.
Регламент мероприятия 10 июня:
08:40 – отъезд из Челябинска от здания Правительства области ()
10:40 – прибытие на озеро Тургояк в клуб-отель «Золотой пляж»
11:00 – торжественное открытие Регаты
11:30 – пресс-конференция с Федором Конюховым
12:30 – обед
13:00 – отъезд в Челябинск.
Представителям СМИ, желающим осветить данное мероприятие, необходимо до 6 июня сообщить свои контакты организаторам: annakutsbah@gmail.com или по телефону +7 912 772 78 51 Анна Куцбах (пресс-секретарь клуба-отеля «Золотой пляж»).
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