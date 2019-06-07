Юбилейная спартакиада встречает своих участников

В финальных соревнованиях спартакиады принимают участие победители зонального этапа, который прошел весной этого года и объединил около 700 спортсменов из 35 городов и районов края. Сегодня участниками финальных состязаний стали спортсмены из 17 территорий края: Пировского, Шушенского, Богучанского, Рыбинского и Большеулуйского районов, а также городов: Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, ЗАТО Солнечный, Лесосибирска, Енисейска, Минусинска, Ачинска, Бородино, Назарово, Шарыпово и Дивногорска. Торжественная церемония открытия началась с творческого номера театра танца «Freedom» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и представления команд-участниц спартакиады. Поздравить участников и гостей соревнований приехали начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта края Юлия Таймулина, директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова и председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Зименко. «Богатая история спартакиады и сильные традиции притягивают к себе спортсменов со всех уголков региона уже практически треть века. Развитию адаптивного спорта в крае уделяется особое внимание. В прошлом году в Красноярске впервые прошел Всероссийский форум по развитию Паралимпийского движения в России. В этом году сразу после Зимней универсиады-2019 Дворец спорта имени Ивана Ярыгина впервые принимал чемпионат России по керлингу на колясках. Ежегодно Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта проводит около 40 соревнований, спортивных проектов и комплексных спартакиад. Адаптивное спортивное движение в регионе становится все сильнее. Более 17 тысяч жителей края систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом. За пять лет число занимающихся выросло на 5 тысяч человек. Сильные духом, целеустремленные, дружные – вы являетесь примером для подрастающего поколения и для всех жителей края», – отметила Юлия Таймулина. Слова напутствия спортсменам сказала Надежда Банникова: «В мероприятиях спартакиады победят сильнейшие. Именно вам будет представлено право защищать честь Красноярского края на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Она пройдет в Йошкар-Оле с 12 по 21 июля. Моя большая надежда, что такие соревнования станут плацдармом для раскрытия спортивных талантов многих ребят, которые еще не стали спортсменами, но занимаются адаптивной физической культурой». Завершая открытие спартакиады коллективы училища искусств и Городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» показали музыкальный номер, а федерация воркаута края – лучшие трюки. После открытия на площадках МСК «Радуга» начались соревнования по настольному теннису, бочча, пауэрлифтингу, дартсу. В течение двух дней спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и командных, традиционных и необычных видах спорта. Завтра, 8 июня, соревнования продолжатся. В 10 – старт соревнований атлетике, в 13 – соревнования по плаванию, армрестлингу и волейболу сидя.
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