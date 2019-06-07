Казанец Максим Кочкин стал бронзовым призером этапа Кубка мира по бильярдному спорту

С 27 мая по 1 июня в столице России в рамках «Кубка Мэра Москвы» прошел очередной этап Кубка мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». В турнире приняли участие более 140 спортсменов из 9 стран.
В соревнованиях среди мужчин бронзовым призёром стал Максим Кочкин из Казани.
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