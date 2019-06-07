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07 июня 2019 12:23Омская область

Над Иртышом поднимут «Паруса России»

Сразу два больших события ждут омских яхтсменов с 8 по 12 июня.

В течение двух дней – 8 и 9 июня – взрослые участники стартов на крейсерских яхтах будут преодолевать «100-мильную гонку» по маршруту Омск – Лежанка – Омск. В путь спортсмены отправятся 8 числа. Старт назначен на 12:00 из акватории «Зеленого острова». В общей сложности участники пройдут порядка 185 км: сначала вниз по течению Иртыша до села Лежанка Горьковского района, а затем обратно в Омск. В состязаниях поучаствуют около 10-ти яхт.

День России омские водники отпразднуют еще одним стартом. 12 июня по всей стране пройдут традиционные соревнования «Паруса России». В Омске крейсерские яхты, а также яхты классов «Оптимист», «Кадет», «Луч-Радиал» – всего около 30-ти лодок – также порадуют горожан праздничным видам и умелыми маневрами. Молодежь на «Оптимистах», «Кадетах» и «Лучах» построится для участия в регате в акватории «Зеленого острова». Далее юные яхтсмены отправятся к Речному вокзалу, где в 12:00 состоится общий сбор – здесь же окажутся участники на крейсерских яхтах, которые прибудут сюда от железнодорожного моста. После встречи в месте слияния Оми и Иртыша молодые поклонники парусного спорта вернутся к «Зеленому острову», где со стороны Левого берега до вечера будут проводить гонки в своих классах. Награждение победителей и призеров регаты намечено на 17:30 в бухте «Зеленого острова» возле Омского яхт-клуба.

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