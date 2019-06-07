Татарстанские гребцы завоевали 11 медалей на «Большой московской регате» - Советский спорт
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07 июня 2019 12:24Татарстан

Татарстанские гребцы завоевали 11 медалей на «Большой московской регате»

Соревнования прошли с 31 мая по 2 июня в Москве.

С 31 мая по 2 июня в Москве прошли Международные соревнования «Большая московская регата» по академической гребле.

Представители сборной Татарстана завоевали 11 медалей:

Полина Смоленская победила среди женщин в одиночке легкого веса.

Полина Мухорчева заняла второе место в женском экипаже четверки парной и первое место среди юниорок в двойке парной.

Дарья Клетенкова на третьем месте в одиночке и четверке парной (женщины).

Альбина Сафиуллина и Аделина Гатауллина бронзовые призёры в женском экипаже четверки парной легкого веса.

На третьем месте и экипаж мужской четверки парной легкого веса (Уриев Артур, Мельников Андрей, Залялов Камиль, Мельников Александр).

Альбина Сафиуллина победила среди юниорок в составе двойки парной легкого веса.

Амир Шигапов занял первое место в студенческом экипаже восьмерки с рулевым.

В соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата победителем стал Климент Иванов (микст, 2хmix PR3), а Алмаз Шарафиев занял третье место (мужчины, 2х PR3).

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