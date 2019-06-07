Кубок «Беговой столицы» вручили Губернатору Приморья - Советский спорт
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07 июня 2019 12:25Приморский край

Кубок «Беговой столицы» вручили Губернатору Приморья

Кубок «Беговой столицы» Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко вручила в Москве основатель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

В этом году Владивосток впервые завоевал награду всероссийского полумарафона с синхронным старом «Забег.РФ». Полумарафон «Забег.РФ» состоялся 19 мая в 19 городах России. Одной из важнейших особенностей проекта, традиционно, стало соревнование за звание «Беговой столицы» России. Два года подряд лидерство удерживала Казань, а в этом году кубок впервые достался Владивостоку. «Владивосток стал «Беговой столицей». Победа заслуженная!» – заявила Ксения, передавая кубок главе Приморья. Напомним, в полумарафоне во Владивостоке приняли участие более 3,5 тысяч человек. Маршрут пролегал через центр города и Золотой мост. К участникам забега присоединился и Губернатор Приморья Олег Кожемяко, который пробежал самую длинную, 21-километровую дистанцию вместе с несколькими сотнями любителей бега. Отметим, синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона «Забег.РФ», которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. В 2018 году Владивосток занял третье место, а по результатам 2017-го был

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