Спортсмены Коми отправились на чемпионат России по спорту глухих

В соревнованиях примут участие около 140 спортсменов из разных городов России. Под руководством тренера сборной команды Республики Коми Ивана Балясникова на чемпионат отправились и четыре легкоатлета нашего региона - Штанько Илья, Туев Дмитрий, Виталий и Александр Тороповы.

«Все ребята готовы к стартам. В планах бежать 100, 200 и 400 метров. А также две эстафеты 4х100 и 4х400 метров», - рассказал наставник Иван Балясников.

Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы по спорту глухих, который состоится 20 – 29 июня в Берлине (Германия).