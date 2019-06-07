Спортсмены Коми отправились на чемпионат России по спорту глухих - Советский спорт
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07 июня 2019 12:26Республика Коми

Спортсмены Коми отправились на чемпионат России по спорту глухих

На стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах с 8 по 11 июня состоится чемпионат России по спорту глухих в дисциплине - лёгкая атлетика.
В соревнованиях примут участие около 140 спортсменов из разных городов России. Под руководством тренера сборной команды Республики Коми Ивана Балясникова на чемпионат отправились и четыре легкоатлета нашего региона - Штанько Илья, Туев Дмитрий, Виталий и Александр Тороповы.
«Все ребята готовы к стартам. В планах бежать 100, 200 и 400 метров. А также две эстафеты 4х100 и 4х400 метров», - рассказал наставник Иван Балясников.
Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы по спорту глухих, который состоится 20 – 29 июня в Берлине (Германия).

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