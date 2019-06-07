Золото и бронза первенства Европы среди юниоров

Первые комплекты медалей континентального первенства разыграли борцы греко- римского стиля. Сборная России завоевала 8 медалей и одержала победу в общекомандном зачете. В весовой категории до 60 кг представитель Красноярского края Анар Мансуров стал бронзовым призером. Также на третьем месте – Саак Оганесян из Армении. Победил в этом весе Диего Чикивадзе из Грузии, который в финале одолел Асгара Ализада из Азербайджана. Накануне на ковер вышли представительницы прекрасного пола. Трое россиянок завоевали медали. В финальном поединке весовой категории до 50 кг спортсменка Красноярского края Дарья Хвостова одолела Стефанию Присепуту из Румынии со счетом 6:3. На третьем месте – украинка Мария Винник и итальянка Эмануэла Лиуззи.
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