Спартакиада детей с ограничением здоровья приобщила ребят к спорту - Советский спорт
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07 июня 2019 12:28Омская область

Спартакиада детей с ограничением здоровья приобщила ребят к спорту

«Выпускниками» традиционных соревнований были известные омские спортсмены.

В Колледже профессиональных технологий завершилась спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционное мероприятие, которое проводится с 2012 года, собрало более 50-ти детей. Ребята соревновались в дартсе, броске в кольцо и корзину, прыжках в длину. Эмоционально прошла веселая эстафета.

Почетными гостями турнира стали директор Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Сергей Ещенко и директор Колледжа профессиональных технологий Сергей Угрюмов. Следили за соревнованиями и титулованные омские спортсмены: многократный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Александр Макаров, многократный чемпион России, участник Сурдлимпийских игр по дзюдо Максим Гусаков, многократный призер этапов Кубка мира по фехтованию на колясках, преподаватель колледжа Константин Бейч, чемпионка России по плаванию Елизавета Сидоренко и другие. Помогали в организации праздника бойцы омских студенческих отрядов и компания «Сладонеж».

– В первую очередь мы, когда задумывали спартакиаду, хотели привлечь ребят к занятиям физкультурой и спортом, – объяснил Сергей Ещенко. – Хотелось также посмотреть резерв. И вообще, уже давно понятно, что чем раньше ребенок с ограниченными возможностями начнет заниматься физкультурой и спортом, тем быстрее он восстанавливает свои утраченные функции, становится более приспособленным к среде, в которой ему предстоит находиться – к школе, к профессиональному обучению, к спорту высших достижений. Таким образом, ребенок становится более активным. Мы стараемся вовлечь как можно больше детей и привить им интерес к спорту. В программу спартакиады включаем виды спорта, связанные с играми – броски, прыжки, бег.

Лучшими на этот раз стали Алексей Латышевский (дартс (старшая группа) и бросок в кольцо), Мария Шатилова (дартс (младшая группа), Диана Кольцова (броски в корзину (ПОДА), Назар Данилов (бросок в корзину (глухие), Арина Бузулова (бросок в корзину (глухие), Елизавета Доронкова (прыжок в длину (младшая группа, глухие), Мария Чубарова (прыжок в длину (младшая группа, ПОДА), Данил Редькин (прыжок в длину (смешанная группа).

Серебряные медали в представленных видах также достались Данилу Редькину, Диане Кольцовой, Виталию Терентьеву, Карине Филатенковой, Михаилу Титову, Елизавете Доронковой, Евдокии Радаевой, Александру Князеву и Алексею Лытышевскому. «Бронзу» выиграли Константин Петрусевич, Мария Чубарова (дважды), Владислав Сафронов, Евдокия Радаева, Максим Титов, Артём Евсюков и Сергей Шушарин.

По словам Сергея Ещенко, многие известные спортсмены региона начинали свой спортивный путь именно с таких стартов. Среди них, к примеру, пловцы Александр Макаров и Елизавета Сидоренко. Вполне возможно, что через несколько лет кто-то из нынешних ребят привезет медали уже со всероссийских и международных стартов.

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