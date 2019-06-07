Ульяновцев приглашают на спортивные мероприятия

8 июня в рамках областного чувашского народного праздника «Акатуй» на территории «Ипподрома» будут организованы спортивные состязания. Сильнейших спортсменов определят в гиревом спорте и национальной борьбе «Керешу». Начало в 11.00.

«К участию в национальной борьбе «Керешу» приглашаются юноши и мужчины, имеющие медицинский допуск. В соревнованиях по гиревому спорту могут принять участие все желающие. Победителей определят как среди мужчин, так и среди женщин по наибольшему количеству подъемов», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

Ульяновская команда «Волга» по баскетболу на колясках выступит на открытом турнире Приволжского федерального округа на «Кубок ВОИ». Участниками соревнований станут шесть команд из Ульяновска, Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Ставрополя и Московской области. Матчи пройдут 8 и 9 июня в ФОКе «Орион» по адресу: б-р Львовский, д. 10а.

8 июня в 10.00 на стадионе «Труд» имени Л.И. Яшина (ул. Энгельса, д. 23) ​работники ульяновских предприятий посоревнуются в легкой атлетике. Соревнования по эстафетному бегу пройдут в рамках Спартакиады работников предприятий и организаций города.

9 июня открытым Кубком Ульяновской области среди мужских команд завершится флорбольный сезон. Игры пройдут в спортивном комплексе «Новое поколение» (ул. Шолмова, д. 22).

9 июня в парке «Прибрежный» состоится открытый турнир по мас-рестлингу и армлифтингу. Участником соревнований может стать любой желающий. Весовая категория не ограничена. В рамках мероприятия гостей ожидает зрелищная схватка призеров различных всероссийских соревнований по мас-рестлингу Сергея Савельева и Зуфара Тазетдинова. Напомним, в конце апреля на чемпионате России по данному виду спорта Сергей Савельев стал бронзовым призером. Начало состязаний в 13.00.

Также в этот день в 17.30 на центральном стадионе имени Льва Яшина состоится товарищеская игра футбольных клубов Ульяновской области «Волга» и «Лада».