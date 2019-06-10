Министр спорта Сахалинской области встретился с чемпионом Европы по кендо - Советский спорт
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10 июня 2019 10:16Сахалинская область

Министр спорта Сахалинской области встретился с чемпионом Европы по кендо

Министр спорта Сергей Буренков встретился с чемпионом Европы Леоном Клюевым.

Сахалинец стал лучшим на соревнованиях, которые прошли в Белграде в конце мая. Он принял участие в состязаниях в составе юниорской сборной команды России. Подготовкой сахалинского спортсмена занимались его тренер Вадим Полицинский и знаменитый корейский тренер, бронзовый призер Чемпионата Мира в Глазго, обладатель 7 дана (Кёщи) Им Гын Бэ, который воспитал четырех вице-чемпионов Мира разных лет. - В финале мы сражались с сербами. Наши спортсмены уступили всего один иппон (балл), который стал решающим. И то я думаю, что сербам помогли родные стены. Наша команда смотрелась гораздо увереннее, - отметил тренер спортсмена Видим Полицинский. - В команде все ребята были дружелюбные абсолютно, все было хорошо. Все друг друга подбадривали. Как по мне, все было супер. Даже не думал, что все так может сложится, - поделился Леон Клюев. На соревнованиях сахалинец выполнил норматив мастера спорта России. Он первым в стране получит это звание в этом виде спорта. Сегодня его тренер готовит все необходимые документы. - Я поздравляю вас обоих с таким достижением. Мы годимся, что чемпион Европы родом с Сахалина. А со своей стороны мы готовы поддерживать спортсменов. Мы рассчитываем, что уже через несколько лет в Южно-Сахалинске за счёт средств частного инвестора появится центр для кендоистов, который позволит вывести уровень их спортивного мастерства на новые высоты, - рассказал Сергей Буренков. В планах сахалинца и его тренера покорить более масштабные состязания. Например, чемпионат Мира по кендо. Однако, это планы не ближайших лет. Леон заканчивает школу и следующий год посвятит учебе. После этого спортсмен также усиленно продолжит тренировки.

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