Лучших кикбоксеров определили в Смирных - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июня 2019 10:17Сахалинская область

Лучших кикбоксеров определили в Смирных

Открытый турнир Смирныховского района по кикбоксингу «Рубеж победы» состоялся на Сахалине.

Состязания традиционно посвятили памяти героя советского союза Леонида Смирных. Турнир собрал около 60 спортсменов. На ринг вышли представители Смирныховского района и Южно-Сахалинска. Они соревновались в разделе - Это уже третьи соревнования в Смирных. Ребята показывают себя хорошо, их уровень заметно растет. Уже второй год спортсменов тренирует чемпион мира Сарыглар Эрес. Поединки были динамичные, ребята просто взорвали зал, - отметил президент федерации кикбоксинга Сахалинской области Алексей Буторин. Победителей определяли в 20 весовых категориях от 33 до 70+ килограммов. Кроме этого учитывали возраст спортсменов. Золото завоевали Артем Чернов, Максим Жильцов и Клим Кузьмук (33 кг), Артур Со, Данила Левицкий и Софья Шкурина (36 кг), Станислав Павлов (39 кг), Иван Шамаев и Иван Прищеп (42 кг), Максим Сидаков (43 кг), Александр Лепетун (45 кг), Максим Ча и Анатолий Лебедев (48 кг), Александр Мезенцев (51 кг), Кирилл Куртов (54 кг), Сергей Сергеев (57 кг), Екубов Фарид( 60 кг), Акбар Фозилов (63 кг), Виталий Леденев (63,5 кг), а также Андрей Перекрестов (70+ кг). - Уровень мастерства спортсменов заметно вырос. Ребята уже выступали в этом году на крупных состязаниях. Например, ребята из Смирных стали чемпионами Дальнего Востока. На Россию мы тоже отправляли детей. В призы не вошли, но хорошо себя показали, - добавил Алексей Буторин. Победители соревнований отправятся на открытый областной турнир, который состоится в сентябре в Южно-Сахалинске.

01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
08/06 22:00Футбол
Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?!Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде.
09/06 23:45Футбол
У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси?В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
08/06 20:25Футбол
Россия останется на своем месте в футбольной иерархииРеформа Лиги чемпионов не приведет к катастрофе, уверен главный редактор «Советского спорта»
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
09/06 14:15Футбол
«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шеюОтар Кушанашвили со свойственными ему полемическим задором объясняет, что происходит у красно-белых. В команде и в сознании.
09/06 15:45Футбол
Сол Кэмпбелл: Дзюба – как Фергюсон. Ему Надо ехать в «Эвертон»!Легендарный в прошлом защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии ответил на вопросы о России и не только в рамках Петербургского экономического форума.
Новости
11:39 Футбол Артем Дзюба: Пусть хоть весь мир отвернется от меня, ничего страшного
11:27 Легкая атлетика Легкоатлет Цыплаков: Предлагаю вернуть 3 млн долларов, отданных ИААФ, и отгулять банкет в Монако
11:18 Футбол Виргил ван Дейк: Сборная Голландии добилась значительного прогресса
11:09 Футбол «Спартак» огласил цены на абонементы на следующий сезон
11:02 Теннис Надаль решил не выступать на турнирах до Уимблдона
10:56 Футбол Соперниками «Оренбурга» на сборе в Австрии станут «Копенгаген» и загребское «Динамо»
10:51 Футбол Смертельно больной бывший игрок «Зенита» Риксен назначил последнюю встречу с фанатами (видео)
10:50 Футбол Сегодня гостем «Советского спорта» будет Андрей Кобелев
10:41 Легкая атлетика Меньков поддержал недовольство атлетов в адрес ВФЛА
10:33 Футбол Рональд Куман: Сборная Голландии имеет большой творческий потенциал
10:27 Футбол Рафинья стал игроком «Фламенго»
10:12 Хоккей Американская газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли
10:04 Футбол Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»
09:52 Футбол «Ювентус» разрешит «Челси» не платить аренду за Игуаина в случае назначения Сарри
09:44 Легкая атлетика Тренер Ласицкене – ВФЛА: Вы до сих пор не в силах навести у себя порядок
09:37 Футбол Соломон Кверквелия: Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет?
09:24 Хоккей Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, оформившем гол в финале
09:19 Футбол Экс-защитник «Тоттенхэма» Эдинбург скончался от сердечного приступа на 50-м году жизни
08:58 Теннис Победительница «Ролан Гаррос» Барти возглавила Чемпионскую гонку WTA
08:53 Футбол СМИ: Во вторник Фонсека подпишет контракт с «Ромой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика