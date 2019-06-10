В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу - Советский спорт
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10 июня 2019 10:18Красноярский край

В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта FIS опубликовала календарь Кубка мира в сезоне 2019/2020.

Согласно документу, Россия примет шесть этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах акробатика, могул и ски-кросс. Два этапа по акробатике пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в январе. В феврале этапы по ски-кроссу примет Челябинская область. 7 и 8 марта 2020 года дебютные этапы Кубка мира примет Красноярск. Соревнования по акробатике и могулу, в которых примут участие сильнейшие фристайлисты мира, пройдут на трассах кластера «Сопка», одного из спортивных объектов Зимней универсиады-2019.

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