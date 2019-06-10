Виталина Бацарашкина побеждает «с запасом»!

Соревнования проходят в эти дни в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в Подмосковье. В пятницу, 7 июня, женщины разыгрывали награды в олимпийском упражнении «Пистолет пневматический, 10 метров». Лучший результат в квалификации показала бронзовый призер чемпионата Европы-2019 в командном зачете, мастер спорта международного класса из Санкт-Петербурга Светлана Медведева. Еще в финал прошли серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира-2018, мастер спорта международного класса из Омской области Виталина Бацарашкина (личные тренеры – Валентин и Наталья Кудрины), а также чемпионка Европы среди юниоров, двукратная победительница юниорских Кубков мира, мастер спорта из Подмосковья Маргарита Ломова.

После первой серии выстрелов лидирующие позиции заняла Виталина Бацарашкина. Ее отрыв от соперниц увеличивался с каждым выстрелом и в итоге составил 3.7 очка – более чем уверенная победа. Второе место заняла Светлана Медведева, а «бронза» досталось Маргарите Ломовой.