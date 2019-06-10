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10 июня 2019 10:20Сахалинская область

Лучших гольфистов выявили на Сахалине

Ежегодный чемпионат Сахалинской области по гольфу «Far East» состоялся в гольф клубе «Мицулевка».

Он собрал более 20 участников, в числе которых были не только взрослые, но и дети. Спортсменам необходимо было пройти 18 лунок. Игровой раунд спортсменов длился 5 часов. Среди гольфистов были не только сахалинцы, но и иностранцы. Один из них - Ричард Бохон. Мужчина с огромным отрывом в очках завоевал золото чемпионата. Второе место заняла Шели Бир. Она же выполнила «самый длинный удар». Бронзу и трофей за «Самый ближний удар к лунке» забрал Стив Монсон. - Юным спортсменам игра далась тяжелее. Некоторые участники покоряли 18 лунок в первый раз, - поделилась исполнительный директор сахалинской федерации и развития гольфа Екатерина Протасова. В результате сложного игрового раунда лучшей стала Нелли Ким, второе месту занял Марк Тен, а третье - Матвей Скиданов. Турнир прошёл при поддержке Министерства спорта Сахалинской области и Ассоциации гольфа России.

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