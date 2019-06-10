Регбийная «Сибирь» дома начинает с победы

Всего в высшей лиге играет 16 команд, разбитых на четыре группы, каждой из которых присвоено имя легендарного отечественного спортсмена, или руководителя, чей вклад в развитие регби в стране сложно переоценить. Наш регбийный клуб, который дебютирует в этом году в высшей лиге, попал в группу «D», которой присвоено имя легендарного красноярского спортсмена и тренера Юрия Николаева, ушедший из жизни шесть лет назад. Так получилось, что в группе с новосибирской командой играет сразу три красноярских клуба: «80-е», «Красный Яр-2» и «Енисей-СТМ-2». В первом туре, 5 июня, «Сибирь» уступила на выезде дублю «Енисея-СТМ» со счётом 0:50. В отчётном поединке гости взяли с места в карьер. Уже к середине первого тайма они вели со счётом 14:0, реализовав две попытки и использовав две реализации. Обиднее всего для хозяев стала вторая попытка, которую красноярцы занесли, перехватив мяч ещё на своей половине поля. Только после этого конфуза у новосибирцев прошёл стартовый мандраж, они пришли в себя и ещё до перерыва записали в свой актив две попытки и одну реализацию. Правда, последними очки в первом тайме набрали всё-таки гости, точно пробив штрафной удар. Начало второго тайма вселило успех в немногочисленных, но преданных болельщиков «Сибири» – практически в самом его дебюте в активе хозяев оказалась попытка с реализацией. И, набранные 7 очков позволили им впервые в матче выйти вперёд – 19:17. Спустя какое-то время гости использовали ещё одну попытку. Но это был последний успех «80-х» в игре. Под самый занавес встречи новосибирцы занесли мяч в зачётную зону и вырвали победу практически с минимальным преимуществом. Следующий матч группового этапа «Сибирь» сыграет на выезде против дубля «Красного Яра». А дома нашу команду можно будет увидеть 22 июня, когда её соперником станет «Енисей-СТМ-2».