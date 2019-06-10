Цветочный забег в Олимпийский день

В этом году представительницам прекрасной половины человечества организаторы предложили две дистанции на выбор: 3 или 10 километров. На старт выйдут более 500 участниц, и каждую из них на финише будут ждать цветы, памятные медали и, конечно, восхищенные улыбки болельщиков! Среди уже зарегистрировавшихся спортсменок особо выделим двух. Под номером 546 побежит 89-летняя Зинаида Ивановна Воробьева, а самой юной участницей, похоже, станет Мария Нечаева, появившаяся на свет 21 мая этого года!

Что касается претенденток на главные призы, то конкуренция на трассе основного забега ожидается нешуточной. На дистанцию выйдет победительница SIM-2011, 6-кратная победительница Рождественского полумарафона, победительница Московского марафона 2015 года Нина Поднебеснова. Поспорит с именитой спортсменкой омичка Алена Петрова, а также наша известная легкоатлетка Марина Ковалёва, которой принадлежит лучший результат Цветочного забега – в 2016 году она пробежала «десятку» за 33 минуты и 55 секунд.

Поучаствуют в забеге серебряный призер Олимпийских Игр Сочи-2014 в эстафете, заслуженный мастер спорта России, биатлонистка Яна Романова, Миссис Россия-2014, Мисс офис Омск-2019, победительница различных конкурсов красоты Оксана Андронова, ведущие «12 канала» Ольга Колесник и Анна Кокорина, а также еще несколько сотен прекрасных девушек и женщин из Омска, Калачинска, Тюмени, Томска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Казахстана. Помощь в организации и проведении Цветочного забега окажут более 50-ти волонтеров.

Отметим, что в этом году Цветочный забег пройдет в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня. Праздник начнется на Зеленом острове в 11:30.