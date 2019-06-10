За первенство Омской области поспорят теннисисты из восьми регионов

Открытое первенство Омской области по теннису будет проходить в двух возрастных группах: «до 13 лет» и «до 17 лет». В матчах примут участие около 70-ти спортсменов из Омской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Московской областей, Красноярского края, республик Татарстан и Казахстана. Спортсмены выявят сильнейших в одиночном, парном и смешанных разрядах.

В число фаворитов в возрастной категории «до 13 лет» входят Олеся Стокусова, Аглая Кузнецова, Глеб Пирогов и Семен Влендров. В категории «до 17 лет» претендентами на награды являются Арина Бабенко, Анастасия Полева, Степан Немеровец и Данил Пащенко.

Открытие турнира состоится 10 июня в 17:00. Соревнования будут проходить на грунтовых кортах (ул. Волочаевская, 17г) до 14 июня.