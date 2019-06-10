Регбисты «Стрелы» разгромили команду ЛТА из Санкт-Петербурга - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июня 2019 13:13Татарстан

Регбисты «Стрелы» разгромили команду ЛТА из Санкт-Петербурга

Матч в Казани завершился со счетом 112:3.

9 июня на стадионе «Тулпар» в рамках Высшей лиги Регбийный клуб «Стрела» встретился с командой ЛТА из Санкт-Петербурга.

С первых минут матча игра набрала стремительный темп. Гихард Визаж открыл счет на 3-й минуте попыткой с реализацией Джина Уиллемса. «Стрелы» заметно передавливали и превосходили соперника. Владимир Крылов и Андрей Черемных оформили дубли, также заносами отметились Рамиль Юсупов, Александр Антонов, Эдуард Козырь и Джин Уиллемс с пятью успешными конверсиями в исполнении последнего. Под конец первого тайма арбитр наказал Марата Хабибулина желтой карточкой, оставив казанцев в меньшинстве, а гостям засчитал штрафной в исполнении Глеба Шнайдера. Счет первой половины матча — 57:3.

Во втором тайме «Стрела» стабильно держала контроль над игрой. Джин Уиллемс оформил дубль с четкой реализацией. Авторами попыток стали Антон Кометов, Ду Рандт Донован, Степан Королев, Никита Красиков, Ван Зил Риаан, Савелий Черемных и Артем Карамышев. Ду Рандт Донован отметился тремя точными конверсиями. Финальный счет — 112:3.

Следующий матч татарстанской команды пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня. Ее соперником вновь будет ЛТА.

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