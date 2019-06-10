Новый рекорд Бурятии и 17 медалей - результат легкоатлетов Бурятии на Чемпионате СФО

С этим результатом Николай завоевал серебряную медаль соревнований. Золотую медаль Чемпионата принес Николаю старт на 800 метров. Наш спортсмен опередил соперников, показав результат 1:49:82.

Успешно выступили на Чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и другие легкоатлеты Бурятии. В копилке сборной Бурятии 17 медалей соревнований.

Золото на дистанции 1500 метров выиграл Роман Троценко с результатом 3.48.49. У Романа также серебряная медаль на 800 метрах. Анна Федорова и Оксана Котыхова завоевали серебряные медали на дистанциях 5000 и 1500 метров соответственно. Оксана также стала обладательницей бронзы на 800 метрах.

Первые места у легкоатлетов Бурятии и в эстафетах среди взрослых и юношей. Среди взрослых лучший результат в эфтафете показали Роман Троценко, Вадим Тимко, Егор Захаров и Николай Вербицкий. Среди юношей соперников обошли Иван Блохин, Максим Блохин, Иван Жданов и Даниил Рыжаков.

Среди молодежи две серебряные медали завоевали Сергей Соловьев и Вячеслав Шайбаков. Еще три серебра принесли команде юноши Блохин Иван на 100 м и Калиберов Олег на 800 и 1500 м. Две бронзы у Любовникова Максима и Блохина Ивана.

В эстафете 4х400м Калиберов Олег, Курдюков Руслан, Тетерин Виктор и Любовников Максим заняли 2 место.

Поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях, а также Николая Вербицкого и его тренеров Павла Яковлева и Виктора Домнина с установлением нового рекорда Бурятии!