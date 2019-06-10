Гонщики из Приморья взяли главные награды Первенства России по спидвею - Советский спорт
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10 июня 2019 13:16Приморский край

Гонщики из Приморья взяли главные награды Первенства России по спидвею

Успешно выступили приморские гонщики команды «Восток» на финале личного Первенства России по спидвею среди юниоров до 19 лет.

Соревнования состоялись в городе Балаково Саратовской области. Победителем первенства стал Виталий Котляр, серебряным призером – Павел Лагута. Виталий Котляр одержал уверенную победу, финишировав во всех своих заездах первым и набрав максимальное количество баллов – 15 Вторую ступень на пьедестале почета занял с 14 баллами Павел Лагута, уступивший всего в одном заезде своему земляку. Также по результатам заездов двое приморских гонщиков вошли в десятку сильнейших – Марк Карион стал седьмым, Никита Коровко – восьмым, а Василий Краснокутский занял 13 место. По словам генерального директора команды «Спидвей Восток» Константина Цыбулина, все спортсмены выступают в составе спидвейной команды «Восток» и усиленно готовились к соревнованиям. «Конкуренция на первенстве была очень серьезная. Но наши ребята, которым по 17-18 лет, добились успеха. Настрой у них самый боевой, они очень воодушевлены и готовятся к следующим стартам», – подчеркнул он. Для Виталия Котляра золотая медаль первенства России стала первой. Два предыдущих года лидерство на этих соревнованиях удерживал его одноклубник Павел Лагута. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, очередную гонку командного чемпионата России команда «Восток» проведет в Балаково с местной «Турбиной» 19 июня. На своей домашней арене – стадионе «Авангард», приморцы будут принимать тольяттинскую «Мега-Ладу» 3 июля, а 31 июля вновь встретятся с «Турбиной». Традиционно соревнования по спидвею собирают во Владивостоке несколько тысяч поклонников. Отметим, в 2019-2020 годах запланирована реконструкция стадиона «Авангард». Денежный сертификат на капитальный ремонт этого крупного и значимого спортивного объекта в конце прошлого года руководству стадиона вручил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На эти цели из федерального бюджета направлено более 157 миллионов рублей. После реконструкции стадион «Авангард» станет современным многофункциональным культурно-спортивным комплексом.

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