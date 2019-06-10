Гонщики из Приморья взяли главные награды Первенства России по спидвею

Соревнования состоялись в городе Балаково Саратовской области. Победителем первенства стал Виталий Котляр, серебряным призером – Павел Лагута. Виталий Котляр одержал уверенную победу, финишировав во всех своих заездах первым и набрав максимальное количество баллов – 15 Вторую ступень на пьедестале почета занял с 14 баллами Павел Лагута, уступивший всего в одном заезде своему земляку. Также по результатам заездов двое приморских гонщиков вошли в десятку сильнейших – Марк Карион стал седьмым, Никита Коровко – восьмым, а Василий Краснокутский занял 13 место. По словам генерального директора команды «Спидвей Восток» Константина Цыбулина, все спортсмены выступают в составе спидвейной команды «Восток» и усиленно готовились к соревнованиям. «Конкуренция на первенстве была очень серьезная. Но наши ребята, которым по 17-18 лет, добились успеха. Настрой у них самый боевой, они очень воодушевлены и готовятся к следующим стартам», – подчеркнул он. Для Виталия Котляра золотая медаль первенства России стала первой. Два предыдущих года лидерство на этих соревнованиях удерживал его одноклубник Павел Лагута. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, очередную гонку командного чемпионата России команда «Восток» проведет в Балаково с местной «Турбиной» 19 июня. На своей домашней арене – стадионе «Авангард», приморцы будут принимать тольяттинскую «Мега-Ладу» 3 июля, а 31 июля вновь встретятся с «Турбиной». Традиционно соревнования по спидвею собирают во Владивостоке несколько тысяч поклонников. Отметим, в 2019-2020 годах запланирована реконструкция стадиона «Авангард». Денежный сертификат на капитальный ремонт этого крупного и значимого спортивного объекта в конце прошлого года руководству стадиона вручил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На эти цели из федерального бюджета направлено более 157 миллионов рублей. После реконструкции стадион «Авангард» станет современным многофункциональным культурно-спортивным комплексом.