В Альметьевске состоялись соревнования по шоссейным велогонкам - Советский спорт
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10 июня 2019 13:16Татарстан

В Альметьевске состоялись соревнования по шоссейным велогонкам

9 июня 2019 в велосипедной столице России прошли соревнования по шоссейным велогонкам «Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019», которые стали началом летнего сезона серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Традиционно старт соревнованиям дали юные спортсмены: в рамках серии TIMERKIDS дети преодолели дистанцию 800 метров на беговелах и получили заслуженные медали.

Участники на 50 и 100 км смогли выйти на старт вместе с российским велогонщиком, спортсменом года РТ 2018, членом команды Katusha-Alpecin Ильнуром Закариным. Сам Закарин преодолел дистанцию в 100 км за 02:25:17 и замкнул тройку лидеров.

Абсолютным победителем соревнования стал Айдар Закарин (02:25:10), опередив серебряного призера Булата Халикова на 6 секунд (02:25:16). В женском зачете с отрывом в 7 минут первое место заняла Татьяна Панина (02:31:23). Второе и третье место разделили Илина Мухаметшина и Аделя Шавалеева с результатами 02:48:57 и 02:53:49.

«Хорошая организация, хорошая погода, от этой гонки я получил только положительные эмоции. Очень понравилась массовость мероприятия, спасибо организаторам за популяризацию этого вида спорта в Татарстане. Сам я не совсем успел восстановиться после соревнований, поэтому впереди отдых и планирую уезжать на сборы. Уже через четыре недели выхожу на старт соревнований Tour de France», - прокомментировал Закарин.

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