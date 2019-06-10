Сборные Поволжской академии спорта по футболу завершили сезон

С 5 по 8 июня в Крымске прошел финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 гг. и Общероссийского дивизиона среди студенческих команд.

Вторая сборная Академии спорта под руководством тренера Дмитрия Денисенко стала серебряным призером Общероссийского дивизиона среди мужских команд. «Академики» уверенно шли за титулом победителя, однако в финальном матче уступили с минимальным счетом 0:1 команде Воронежского государственного технического университета. Лучшим полузащитником сборной был признан казанский футболист Радис Сабиров.

Напомним, вторая команда Академии спорта по футболу участвовала в финале Общероссийского дивизиона, став победителями регионального чемпионата Студенческой футбольной лиг, в котором не потерпели ни одного поражения в 12 матчах.

Первая команда Академии спорта завершила свой второй сезон Премьер-Группы НСФЛ на 4 строчке. В сезоне 2017-2018 Премьер-Группы НСФЛ «академики» остановились на 7 позиции. На заключительном этапе турнира казанцам выпал сложный календарь: футболистам предстояло сыграть с сильными сборными Чеченского государственного университета, титулованной командой Кубанского государственного университета и с игроками Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

До старта турнира подопечные Айрата Гайнуллина математически имели шансы попасть в число призеров лиги и даже претендовали на «золото». Однако, в первом матче футболисты уступили сборной ЧГУ со счетом 1:0, что выбило казанцев из гонки за пальму первенства. Второй матч со сборной КубГУ завершился нулевой ничьей, но стал, вероятно, самым зрелищным на турнире. «Академики» не собирались проигрывать пока действующему чемпиону НСФЛ, а у краснодарцев была задача выиграть и подтвердить свой титул. Свершившаяся ничья позволила сборной ЮФУ стать чемпионами сезона 2018-2019 за день до окончания игр. Стоит отметить, что сборная Академии спорта за годы участия в российских студенческих чемпионатах ни разу не проиграла ростовчанам, и в этом сезоне одержала над ними волевую победу со счетом 2:1. В третьем матче финального турнира НСФЛ татарстанцы встречались со сборной СПбГУПТД, где обыграли питерцев со счетом 5:3. В этом матче сборная Поволжской академии забила все не реализованные в предыдущих матчах моменты и на положительной ноте завершила сезон. Голкипер команды Антон Чернов по итогу трех игр стал лучшим вратарем финального турнира.