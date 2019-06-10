9 июня в Казани завершился Мемориал Р.Г.Нежметдинова – этап детского Кубка России по шахматам. Всего в соревнованиях приняло участие рекордное количество шахматистов – 428 спортсменов из 32 регионов страны.
Победителями и призерами соревнований стали:
Мальчики до 9 лет
1 место – Баталов Прохор (Пермский край)
2 место – Гурышов Михаил (Пермский край)
3 место – Нутфуллин Шарифулла (Республика Татарстан)
Девочки до 9 лет
1 место – Зарипова Наиля (Санкт-Петербург)
2 место – Жукова Ирина (Челябинская область)
3 место – Шагидуллина Милана (Республика Татарстан)
Мальчики до 11 лет
1 место – Мерданов Улядин (Республика Дагестан)
2 место – Рафиков Данис (Республика Татарстан)
3 место – Тамбовский Кирилл (Санкт-Петербург)
Девочки до 11 лет
1 место – Брагина Анна (Новосибирская область)
2 место – Горячкина Оксана (ЯНАО)
3 место – Мифтахова Азалия (Республика Татарстан)
Мальчики до 13 лет
1 место – Закиров Тимур (Республика Татарстан)
2 место – Хрипаченко Александр (Краснодарский край)
3 место – Антонов Владимир (Смоленская область)
Девочки до 13 лет
1 место – Калениченко (Курганская область)
2 место – Майковец Яна (Новосибирская область)
3 место – Кулькова Дина (Удмуртская Республика)
Юноши до 15 лет
1 место – Галявиев Самат (Республика Татарстан)
2 место – Евтухов Лев (Кировская область)
3 место – Ермаков Максим (Республика Башкортостан)
Девушки до 15 лет
1 место – Юсупова Элина (ХМАО)
2 место – Коржова София (Республика Башкортостан)
3 место – Бобровская Вероника (Республика Татарстан).