В Казани завершился Мемориал Р.Г.Нежметдинова – этап детского Кубка России по шахматам - Советский спорт
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10 июня 2019 13:18Татарстан

В Казани завершился Мемориал Р.Г.Нежметдинова – этап детского Кубка России по шахматам

В соревнованиях приняло участие рекордное количество шахматистов – 428 спортсменов из 32 регионов страны.

9 июня в Казани завершился Мемориал Р.Г.Нежметдинова – этап детского Кубка России по шахматам. Всего в соревнованиях приняло участие рекордное количество шахматистов – 428 спортсменов из 32 регионов страны.

Победителями и призерами соревнований стали:

Мальчики до 9 лет

1 место – Баталов Прохор (Пермский край)

2 место – Гурышов Михаил (Пермский край)

3 место – Нутфуллин Шарифулла (Республика Татарстан)

Девочки до 9 лет

1 место – Зарипова Наиля (Санкт-Петербург)

2 место – Жукова Ирина (Челябинская область)

3 место – Шагидуллина Милана (Республика Татарстан)

Мальчики до 11 лет

1 место – Мерданов Улядин (Республика Дагестан)

2 место – Рафиков Данис (Республика Татарстан)

3 место – Тамбовский Кирилл (Санкт-Петербург)

Девочки до 11 лет

1 место – Брагина Анна (Новосибирская область)

2 место – Горячкина Оксана (ЯНАО)

3 место – Мифтахова Азалия (Республика Татарстан)

Мальчики до 13 лет

1 место – Закиров Тимур (Республика Татарстан)

2 место – Хрипаченко Александр (Краснодарский край)

3 место – Антонов Владимир (Смоленская область)

Девочки до 13 лет

1 место – Калениченко (Курганская область)

2 место – Майковец Яна (Новосибирская область)

3 место – Кулькова Дина (Удмуртская Республика)

Юноши до 15 лет

1 место – Галявиев Самат (Республика Татарстан)

2 место – Евтухов Лев (Кировская область)

3 место – Ермаков Максим (Республика Башкортостан)

Девушки до 15 лет

1 место – Юсупова Элина (ХМАО)

2 место – Коржова София (Республика Башкортостан)

3 место – Бобровская Вероника (Республика Татарстан).

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