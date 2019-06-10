Владимир Леонов поздравил с празднованием Сабантуя жителей Аксубаево

Сабантуй открыл молитвой кадий Южного региона, имам-мухтасиб района Равиль хазрат Зуферов. Он пожелал труженикам полей большой урожай, всем участникам торжества – мира и благоденствия.

Гостем праздника стал и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. На церемонии открытия праздника глава спортивного ведомства зачитал жителям района приветствие Президента РТ Рустама Минниханова:

«На протяжении многих веков Сабантуй был и остается для нас одним из самых радостных и долгожданных событий. Где бы не проживали татары, широкий майдан Сабантуя дает нам прекрасную возможность ощутить свою причастность к родной культуре, насладиться мелодичным звучанием татарского языка, проявить свои лучшие качества.

Традиционно на Сабантуе чествуются лучшие труженики села, чьими стараниями обеспечивается продольственное благополучие нашей республики. Вместе с прославленными батырами и выдающимися представителями культуры, они по право занимают самые почетные места на майдане.

Уверен, что родники духовности и братства некогда не иссякнут на земле Татарстана, а Сабантуй всегда будет оставаться ярким, жизнерадостным празднеством, заставляющим нас на добрые, благодроные дела и поступки.

Пусть в этот замечательный праздник сполна одарит нас прекрасным настроением, бодростью и оптимизмом. Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким», - приветствовал собравшихся от лица Президента РТ Владимир Александрович.

Также гостей праздика приветствовали депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, депутат государственного совета РТ Шамил Ягудин, глава района Камиль Гилманов, а также глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин, глава Новошешминского района Фердинат Давлетшин.

В рамках Сабантую в Аксубаево прошел спортивный марш, возглавляемый директором ДЮСШ отличником физической культуры РТ Ниязом Хисматовым. Среди юных спортсменов – лучшие самбисты, волейболисты, хоккеисты, лыжники, бадминтонисты, дзюдоисты, легкоатлеты, баскетболисты, футболисты, пловцы, а также их тренеры, которые прославили район, успешно выступая на соревнованиях республиканского и всероссийского уровня.

Глава района Камиль Гильманов вручил благодарственные письма труженикам полей и ферм, руководителям сельхозформирований, специалистам, которые внесли вклад в развитие сельского хозяйства.

Традиционно на Сабантуе были представлены национальные подворья, прошли конно-спортивные заезды, а завершилась программа народных гуляний соревнованиями борцов – на звание батыра Сабантуя претендовали и именитые, признанные батыры прошлых лет, и начинающие, совсем юные участники. Победителем соревнований по национальной борьбе и главным батыром Сабантуя стал Ильсур Сафин, среди юниоров победителем стал Андрей Андреев.