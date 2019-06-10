В Казани завершен первый круг турнира претенденток - Советский спорт
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10 июня 2019 13:19Татарстан

В Казани завершен первый круг турнира претенденток

Лидирует Александра Горячкина.

8 июня в Казани состоялся седьмой тур турнира претенденток ФИДЕ. Валентина Гунина выиграла у Тань Чжунъи, а партии А. Костенюк - А. Музычук, А. Горячкина - М. Музычук и Е. Лагно - Н. Дзагнидзе завершились вничью.

Положение после 7-го тура:

1. Александра Горячкина - 5,5 очков,

2-3. Нана Дзагнидзе, Екатерина Лагно - по 4,

4-7. Александра Костенюк, Мария Музычук, Анна Музычук, Валентина Гунина - по 3,

8. Тань Чжунъи - 2,5.

Пары 8-го тура:

Е. Лагно - В. Гунина, А. Горячкина - А. Костенюк, Тань Чжунъи - Н. Дзагнидзе, А. Музычук - М. Музычук

Место проведения турнира – Nogai Hotel (ул. Профсоюзная, 16Б). Все туры начинаются в 15:00 по местному времени.

Призовой фонд турнира составляет 200000 евро. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против Цзюй Вэньцзюнь (Китай), призовой фонд которого составит 500000 евро, что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.

Организаторы турнира претенденток – ФИДЕ, РШФ, Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, мэрия Казани.

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