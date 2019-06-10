Александра Горячкина увеличивает отрыв на турнире претенденток

9 июня в Казани состоялся восьмой тур турнира претенденток ФИДЕ. Александра Горячкина выиграла у Александры Костенюк, Нана Дзагнидзе уступила Тань Чжунъи, а партии А. Музычук - М. Музычук и Е. Лагно - В. Гунина закончились вничью.

Положение после 8-го тура:

1. Александра Горячкина - 6,5 очков,

2. Екатерина Лагно - 4,5,

3. Нана Дзагнидзе - 4,

4-7. Тань Чжунъи, Мария Музычук, Анна Музычук, Валентина Гунина - по 3,5,

8. Александра Костенюк - 3.

Пары 9-го тура:

А. Костенюк - Е. Лагно, В. Гунина - А. Горячкина, М. Музычук - Тань Чжунъи, Н. Дзагнидзе - А. Музычук.

Место проведения турнира – Nogai Hotel (ул. Профсоюзная, 16Б). Все туры начинаются в 15:00 по местному времени.

Призовой фонд турнира составляет 200000 евро. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против Цзюй Вэньцзюнь (Китай), призовой фонд которого составит 500000 евро, что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.

Организаторы турнира претенденток – ФИДЕ, РШФ, Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, мэрия Казани.