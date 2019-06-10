Омские гимнастки успешно выступили в финале IX Летней Спартакиады учащихся

Омская команда была одним из лидеров во всех видах программы. Наши спортсменки стали вторыми в командных соревнованиях, пропустив вперед сборную Москвы и оставив на третьем месте петербурженок.

В групповых упражнениях (многоборье) наши Ксения Родькина, Ольга Изотова, Диана Даймухаметова, Диана Шарапова и Диана Зиновьева оставили позади всех соперниц, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала. «Серебро» досталось «художницам» из Москвы, а замкнули тройку нижегородские групповички.

В индивидуальном многоборье чемпионкой стала Дария Сергаева. Второе место заняла юная омская прима Анастасия Симакова, а «бронзу» выиграла Александр Скубова.